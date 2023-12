Cosenza, si barrica in casa e chiede aiuto alla Polizia: “mio marito è un violento”

StrettoWeb

Un altro terribile episodio di violenza domestica: non si ferma la scia di aggressioni e maltrattamenti nei confronti delle donne nel territorio calabrese. L’ultima vicenda riguarda una donna di Cosenza la quale, barricata in casa, è riuscita a chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti del commissariato cosentino, sono intervenuti presso l’abitazione indicata e l’hanno trovata in evidente stato di shock: la vittima era stata aggredita poco prima dal marito, 57enne e con precedenti penali il quale, dopo la furiosa lite, era uscito di casa.

Dopo aver denunciato tutti gli episodi di violenza a cui è stata sottoposta nel corso del matrimonio, il coniuge, ancora in evidente stato di alterazione, è tornato a casa dove ha trovato i Poliziotti. Nonostante la presenza di quest’ultimi, non ha esitato a urlare e minacciare la moglie cercando in tutti i modi di intrufolarsi nell’appartamento. La Polizia lo ha prontamente fermato e, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, hanno applicato la custodia cautelare degli arresti domiciliari.