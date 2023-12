“Cosa fai a Capodanno?” Meme divertenti sulla domanda più ansiosa (e odiata) di sempre | GALLERY

StrettoWeb

“Cosa fai a Capodanno?”. “Hai deciso cosa fare a Capodanno?”. “Ma quindi a Capodanno che fai?”. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Possiamo cambiare metodo, forme, inserire parole o toglierle. Il risultato è sempre quello: ansia. “Cosa fai a Capodanno” è la domanda più ansiosa di sempre, così come rivela uno studio pubblicato dall’Università della Strada.

Lo stesso studio ha rivelato che a questa domanda non c’è risposta. Sì, perché se non vai in nessun posto ti sale l’ansia; se vuoi andare da qualche parte ma non sai ancora dove ti sale l’ansia; se vuoi andare a ballare in qualche locale ma ancora non hai i biglietti ti sale l’ansia; e in fondo (molto in fondo) ti sale l’ansia anche quando sei già organizzato ed è tutto pronto. E quindi non rispondi. Insomma, una scocciatura. In questi casi è persino meglio la domanda del cugino di terzo grado su “quando ti laurei?” o “quando vi sposate?”; o meglio ancora “ma ce l’hai la fidanzata?”.

Insomma, che la domanda “Cosa fai a Capodanno” sia la peggiore di tutte ce lo dimostrano i tantissimi meme che si trovano in rete. Per regalarvi un sorriso, e scogliere un po’ l’ansia di chi vi ha già fatto la domanda – o di chi ancora ve la deve fare, perché almeno fino a domani la faranno ancora – vi regaliamo una carrellata di meme nella gallery in alto. Non prima di chiedervi: “cosa fai a Capodanno?”.