Corigliano-Rossano, scoperta cocaina in carcere

Guai a Corigliano-Rossano: nel carcere dell’area rossanese, è stato rinvenuto l’ennesimo quantitativo di droga che, si sperava, entrasse all’interno delle celle. Nello specifico, gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto 10 grammi di cocaina nascosta nell’area visitatori: approfittando di un tratto senza telecamere do videosorveglianza, il soggetto in questione ha cercato di portare con sé la sostanza stupefacente mentre percorreva il corridoio in attes delle visite. Gli agenti però, grazie anche all’infallibile olfatto dei cani antidroga, hanno scoperto il fattaccio. Il visitatore, la cui identità è ancora ignota, ha provato a liberarsi della cocaina, poi recuperata dagli agenti della penitenziaria.