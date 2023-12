Corigliano-Rossano, a Schiavonea il ricordo della tragedia in mare del 1974

StrettoWeb

A quasi mezzo secolo di distanza, il borgo marinaro di Schiavonea e l’intera Città di Corigliano-Rossano, non dimenticano la terribile notte del 31 dicembre 1974 che vide scomparire tra i flutti 12 figli di questa terra. Strappati all’affetto dei propri cari e di una intera comunità, Francesco, Rocco,Nicola, Carlo, Angelo e Cosimo Celi, Stefano, Luciano, Salvatore, Antonio, Marino e Giuseppe Curatolo sono più vivi che mai nel ricordo di coloro, a distanza di molti anni, continuano a custodirne la memoria.

Come negli anni precedenti, anche in questo 49esimo anniversario l’Amministrazione Comunale si fa promotrice di una cerimonia in ricordo delle vittime e come segno di rispetto, vicinanza e sostegno alle famiglie colpite dal tragico evento. Appuntamento domenica 31 dicembre alle 12, in Piazzetta Celi-Curatolo, per deposizione Corona, un breve ricordo e la benedizione del Parroco Padre Francesco Ansalone, Chiesa “Santa Maria Ad Nives” di Schiavonea.