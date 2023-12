Corigliano-Rossano, la rotatoria di contrada Foresta al buio per un guasto

StrettoWeb

Lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ l’impianto di illuminazione della rotatoria in Contrada Foresta a Corigliano Rossano (CS) è spento a causa di un guasto alla rete E-Distribuzione. Dopo le dovute verifiche, la società fornitrice di energia elettrica è stata informata da Anas del disservizio per poter intervenire nel minor tempo possibile, al fine di ripristinare il transito in piena sicurezza. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e di mantenere una velocità moderata nel percorrere il tratto stradale.