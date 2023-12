Corigliano-Rossano: encomio alla guardia Giovanni Graziano, medaglia di bronzo al merito civile

StrettoWeb

“Ha fatto bene il Governo Meloni ad aver previsto il potenziamento dei presidi di polizia all’interno degli ospedali perché ad ogni cittadino deve essere garantito l’accesso alle cure in luoghi sicuri e perché chi si occupa di sorveglianza, come nel caso delle guardie giurate, ha bisogno del giusto supporto”. È quanto dichiara la consigliera comunale, Adele Olivo, cogliendo l’occasione per complimentarsi con la guardia particolare giurata, il concittadino Giovanni Graziano, insignito nei giorni scorsi della Medaglia di Bronzo al Merito civile della Repubblica Italiana per il gesto eroico che lo vide protagonista, nel 2010.

Graziano disarmò un esagitato che con una lama aveva ferito gravemente un medico, un infermiere ed un operatore socio-sanitario mentre erano in servizio nel Pronto soccorso Giannettasio di Rossano. “Sono trascorsi 13 lunghi anni – commenta Olivo – ma il giusto riconoscimento per l’agente Graziano alla fine è arrivato e suona come un monito per tutte le Istituzioni ad impegnarsi di più per tutelare i cittadini in difficoltà”.

La cerimonia di consegna della prestigiosa benemerenza è avvenuta lo scorso mercoledì mattina per mano del Prefetto di Cosenza, S.E. Vittoria Ciaramella, delegata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito del decreto di conferimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della provincia di Cosenza.