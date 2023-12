Corigliano-Rossano: in attesa di Baker Hughes, il porto si rifà il look

StrettoWeb

“E’ terminato un altro intervento, questa volta al nostro mercato ittico. Sistema fotovoltaico, fatturazione e gestione delle aste digitale con rullo trasportatore e display, nuova macchina del ghiaccio, potenziamento del sistema antincendio: da qualche giorno il nostro Mercato Ittico è più efficiente e moderno. Nonostante alcune criticità legate a nodi burocratici che auspichiamo di sciogliere nelle prossime settimane, questo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione della struttura e della Meris, dopo l’attivazione di un Centro di Ricerca in convenzione con l’Università della Calabria ed altri interventi”.

“Tutto questo è parte di un percorso partito al nostro insediamento e finalizzato a sostenere e migliorare le condizioni della marineria e del tessuto produttivo e commerciale cittadino. Ovviamente mai niente e nessuno sostituirà la splendida asta con astatori ed acquirenti che urlano e si comprendono in un gergo ancor più stretto del dialetto: questo è un patrimonio culturale prima che produttivo della nostra città, ma come in tutto il mondo dobbiamo essere in grado di sfruttare la modernità senza perdere la ricchezza delle origini e delle identità, ed è ciò che stiamo facendo”. Lo dichiara il sindaco Flavio Stasi.