A Corigliano-Rossano arriva l’incantevole Presepe di Ghiaccio

In occasione delle festività natalizie il Comune di Corigliano-Rossano organizza dal 9 Dicembre in Piazza Steri il “Presepe di Ghiaccio”. Si tratta di un’opera unica nel suo genere realizzata da Luca Mazzotta dell’Associazione Conpait, maestro scultore campione italiano e vicecampione del mondo, vincitore di medaglie d’oro internazionali nel settore. Lo scultore darà vita ad un’opera composta da 10 statue di circa due metri, inserite all’interno di un box refrigerato a vista di ampiezza 3×9 metri, che consentirà di mantenere le creazioni inalterate per tutta la durata dell’esposizione.

La manifestazione è una produzione curata ed ideata da Piano B srls, con la direzione artistica di Pietro Pietramala e coniuga il fascino della tradizione del Presepe con la modernità dei materiali e della lavorazione. L’inaugurazione si terrà questo sabato 9 Dicembre alle ore 16:00 e prevede la realizzazione di diverse statue che comporranno il presepe ad opera del maestro Luca Mazzotta, il concerto lirico di tradizione natalizia del tenore Stefano Tanzillo e l’esibizione degli Zampognari di Laino Borgo. Il Presepe sarà aperto alle visite durante tutta la durata delle ricorrenze natalizie, fino al 7 gennaio 2023.