Congresso provinciale ‘Fratelli d’Italia’ a Catanzaro: “rafforzare il legame con gli iscritti”

StrettoWeb

Si terrà sabato 2 dicembre, con inizio alle ore 10 nella sala consiliare della Provincia di Catanzaro, il Congresso provinciale di Catanzaro di Fratelli d’Italia. Al congresso, che sarà presieduto dal senatore Gianni Rosa, dopo i saluti del coordinatore cittadino di Fdi Catanzaro Benedetta Villani e del coordinatore provinciale di Gioventù nazionale Silvio Rotundo, interverranno l’assessore regionale Filippo Pietropaolo e i consiglieri regionali Antonio Montuoro e Giuseppe Neri, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti di partito.

A concludere il dibattito congressuale il coordinatore provinciale on. Wanda Ferro. “Con la celebrazione dei congressi provinciali – dice l’on. Wanda Ferro – Fratelli d’Italia rafforza il legame con gli iscritti e gli amministratori locali, attraverso il confronto e la partecipazione. Siamo il primo partito in Italia e la grande fiducia che gli elettori ripongono nei confronti di Giorgia Meloni corrisponde ad una grande responsabilità per tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia a livello nazionale come sui territori”.

“Dopo il successo della campagna di tesseramento, il congresso rappresenta un momento di riflessione, di condivisione e di elaborazione di idee e strategie per il futuro, anche in vista delle prossime scadenze elettorali delle amministrative e delle europee”. Dalle ore 14 si apriranno le operazioni di voto per l’elezione del presidente e di nove componenti del nuovo coordinamento provinciale, che proseguiranno fino alle 20, quando avranno inizio le operazioni di spoglio.