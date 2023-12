“Concerto per le famiglie”: trionfo per l’antivigilia di Natale a Masella

StrettoWeb

Un vero trionfo di applausi e ovazioni nell’antivigilia di Natale a Masella, per la seconda edizione del “Concerto per le famiglie“, iniziativa fortemente voluta dal carismatico parroco don Giovanni Zampaglione, con l’intento di promuovere la comunione e l’unità familiare. Questa manifestazione si conferma, di anno in anno, un grande successo, poiché attesa, coinvolgente e molto partecipata. A condurre magistralmente la serata, una poetica Claudia Pugliese, che ha reso emozionante l’intera presentazione, dando intensità ad ogni momento vissuto e proiettando tutti nell’atmosfera natalizia.

All’interno della chiesa di Masella, dedicata ai Santi Cosma e Damiano, si respirava la vera magia di un Natale alle porte, in quell’attesa di luce che ricolma di speranza, amore e salvezza l’umanità tutta. Il concerto ha per la comunità parrocchiale di Masella un valore emotivo e affettivo importantissimo, poiché è un evento in ricordo di Maria Assunta Sapone, mancata improvvisamente due anni e mezzo fa, una mamma e moglie esemplare, componente del coro “Santi Cosma e Damiano“, una donna sempre molto attenta e attiva in parrocchia e nel sociale, in particolare nell’associazione Vincenzo Luca Romeo.

I protagonisti della manifestazione sono stati il coro parrocchiale “Santi Cosma e Damiano” di Masella, nato nel 2006, e il coro polifonico a quattro voci, “Chorus Christi“, della vallata di Motta Sant’Agata, nato nel 2021 dalla fusione di due realtà corali “Lieta novella” e coro “Sant’Agata di Cataforio“.

Subito dopo i saluti e gli auguri del parroco don Zampaglione, ad aprire la serata la partecipazione straordinaria di un grande cantastorie calabrese, Gianni Favasuli, con “Allestitivi cari amici“, canto religioso della tradizione orale. Il primo coro ad esibirsi il coro ospite “Chorus Christi“, presieduto da don Giovanni Gattuso e diretto da Antonino Ripepi. Quattro i brani scelti: “Tu scendi dalle stelle”, “La pastorale di Refice”, “Pacem in terris” e a conclusione un inno alla gioia “Joy to the world”. A seguire il coro “Santi Cosma e Damiano” ha eseguito i brani: “Vieni Gesù Maranatha”, “Maria di Nazareth”, “Curriti Curriti” e, introdotti dalla maestria di Mimmo Morello alla zampogna, si sono aggiunti i più piccoli che hanno allietato ed emozionato tutti, con il brano “NATALE DI ALLORA”.

La serata si è chiusa con una pastorale natalizia cantata da Gianni Favasuli, accompagnato dal maestro della zampogna Mimmo Morello, in un celestiale connubio tra fede e tradizione, e un augurio per un Natale nella pace e nell’unione, nel ricordo di chi non c’è più fisicamente, ma continuerà ad avere un posto speciale nel cuore di chi resta.