Comune di Messina: assunzioni e concorsi slittano a gennaio, il motivo

Slittano le assunzioni al Comune di Messina. Il motivo lo spiega il sindaco Federico Basile: “la Cosfel non ha inserito Messina nelle città che dovevano essere valutate. Di certo, non per un problema legato ai documenti contabili che sono stati approvati nei tempi. E continuo a ringraziare il Consiglio comunale per la grande corsa che ha fatto. Tanti enti sono arrivati in ritardo. Il ministero si riunisce una volta al mese e probabilmente c’erano troppe richieste. E non è stato possibile nella seduta”, rimarca Basile.

“Abbiamo già avuto un contatto con il ministero e la normativa prevede che la valutazione sul fabbisogno del personale possa essere esaminata nel mese di gennaio, senza avere necessariamente l’approvazione del bilancio preventivo. Di fatto, il piano partirà entro il 30 gennaio. E non più il 31 dicembre”, conclude Basile.