Il Palermo sale ancora sulle montagne russe: un’altra partita pazza, a Como finisce 3-3

StrettoWeb

Tanti gol. Fatti e subiti. Attacco spumeggiante e difesa ballerina. Rimonte e contro-rimonte Poca noia. Chi è? Facile: il Palermo! Ennesima partite da montagne russe per la squadra di Corini, ormai in versione zemaniana. Anche nello scontro playoff di Como, come a Parma, finisce 3-3, seppur con un percorso di gara diverso. Pure questa volta, però, i rosanero erano avanti per 2-3 al 90′ e per una follia di Marconi (pugno in area a palla lontana da ammonito e rigore per i locali) si fanno riprendere sul pari.

Como-Palermo 3-3, la cronaca

La gara si sblocca al 17′ con Di Francesco, che manda avanti gli ospiti. Nella ripresa, però, parte forte la compagine lombarda e in dieci minuti circa la ribalta con Cutrone e Gabrielloni. Finita? Macché! Segre e Graves in venti minuti la ribaltano nuovamente in favore dei siciliani, per l’ennesimo pazzo finale, che si concretizza col perfetto penalty di Verdi e con un recupero in cui succede di tutto. Ma finisce così. 3-3.

Risultati Serie B, 18ª giornata

Cremones show, con il 4-0 al Modena nello scontro in alto. Altro poker di un Cittadella lanciatissimo verso uno Spezia sempre più in difficoltà. Non sbaglia il Parma nel quasi testa-coda, battendo in rimonta la Ternana, mentre il Lecco di Bonazzoli fa la mezza impresa a Venezia.

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Cremonese-Modena 4-0

Parma-Ternana 3-1

Venezia-Lecco 2-2

Classifica Serie B

Parma 38

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 22

Sampdoria 22

Bari 21

Sudtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Ternana 17

Lecco 17

Reggiana 17

Spezia 16

Ascoli 16

Feralpisalò 10