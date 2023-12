“Colora il tuo Natale”, a Messina la premiazione dei vincitori del contest

StrettoWeb

In un clima di festa sono stati consegnati questa mattina i riconoscimenti agli studenti che hanno disegnato le livree in tema natalizio di tre autobus dell’azienda dei trasporti. Alla presenza del sindaco Federico Basile, del vice sindaco Salvatore Mondello, del presidente di ATM, Giuseppe Campagna, del dirigente scolastico Piero La Tona, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale, e del presidente della Società Editrice Siciliana, Lino Morgante, sono stati consegnati i premi e presentati i bus con le livree disegnate dagli studenti. Prima classificata Chiara Grugno dell’I.C. Manzoni Dina e Clarenza; seconda classificata Giulia Cislachi dell’I.C. Manzoni Dina e Clarenza; terzo classificato Lorenzo Celano, dell’I.C. La Pira Gentiluomo.

Anche ATM “colora” quindi il Natale di Messina: numerose le iniziative promosse dall’azienda di trasporto locale con il Comune, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine. L’azienda dei trasporti locale ha anche allestito un ricco programma di eventi in occasione del Natale, con musiche e intrattenimenti per i più piccoli a bordo di bus e tram, che si aggiungono a quelli promossi dal Comune di Messina. Presentato anche il tram “Nettuno” che ha ricevuto un intervento di revampign, entrato in esercizio da oggi. Si tratta della sesta vettura revampizzata, che consentirà la riduzione dei tempi di attesa alle fermate che adesso passeranno a 15’. Un ulteriore sforzo compiuto da ATM Messina per rendere agli utenti un servizio sempre più efficiente. Per l’occasione questa mattina, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vice sindaco Salvatore Mondello e del presidente ATM Messina, Giuseppe Campagna, si è tenuta la corsa inaugurale.