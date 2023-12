Lunghe code agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per il rientro in Sicilia | FOTO LIVE

StrettoWeb

Lunghe code in corso agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per traghettare verso la Sicilia. Pesa particolarmente il rientro dal Ponte dell’Immacolata, con tanti vacanzieri e viaggiatori che evidentemente dalla Sicilia hanno deciso di spostarsi per trascorrere questo fine settimana “lungo” sul Continente, magari in Campania o in Puglia, o anche nella vicina Calabria, e adesso stanno rientrando a casa in vista del rientro della settimana lavorativa.

L’ennesimo disagi per i trasporti nello Stretto, che soffrono l’arretratezza di un contesto medievale in cui per percorrere appena tre chilometri di mare – tra l’altro tra il continente europeo e un’isola di 5 milioni di abitanti – non esiste neanche un Ponte: caso unico al mondo.