Clamoroso furto alla Rinascente di Palermo | FOTO e VIDEO

Banda spacca vetrine in azione a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I ladri, dopo avere sfondato una vetrina con una Fiat Panda risultata poi rubata, sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Palermo, le immagini del furto alla Rinascente