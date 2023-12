Cinquefrondi, assegnate gratuitamente le sedi a 16 associazioni

StrettoWeb

Giornata importante per il Comune di Cinquefrondi. Ieri sono stati firmati i contratti di prosecuzione e nuova assegnazione delle Sedi Comunali alle Associazioni Cittadine. “Una scelta importante e forte, voluta dall’Amministrazione, anche e soprattutto per le modalità: saranno a carico dell’Ente le spese delle utenze, lavori straordinari e l’immobile è concesso in modo totalmente gratuito; dall’altro lato, le Associazioni a loro volta si Impegnano a dare servizi sociali e culturali all’intera comunità”, è quanto affermano il Sindaco Michele Conia e l’assessore Giada Porretta.

“Si tratta di una scelta chiara che si fonda sulla partecipazione attiva alla vita comune, alla valorizzazione di beni comuni che rientra nel grande processo che sta rivoluzionando Cinquefrondi rendendola una cittadina sempre più attiva. Le Associazioni sono il cuore pulsante per un’Amministrazione, una comunità cresce tanto quanto la sinergia tra Ente, Associazioni e Cittadini riescono, insieme, a sprigionare energie”, concludono.