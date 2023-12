La cena di Natale (da incubo) di Airbus fa il giro del mondo: 700 dipendenti intossicati

StrettoWeb

Ok, va bene che la cena di Natale era con 700 dipendenti, quindi non proprio roba intima o per pochi eletti, ma da qui a fare il giro del mondo ce ne passa… Eppure, la cena di Natale di Airbus è diventata virale in poco tempo. I motivi? L’incubo vissuto dagli oltre 700 dipendenti, intossicati dopo la mega cena del 14 dicembre scorso in Francia. Nove giorni fa, dunque, ma la notizia è diventata virale adesso, anche in seguito ai numerosi sintomi di intossicazione alimentare – tra cui vomito e diarrea – accusati dai dipendenti.

Cena di Natale Airbus, aperta un’inchiesta

Per questo, l’Agenzia regionale della sanità (Ars) di Loire-Atlantique ha confermato l’apertura di un’inchiesta su quanto accaduto. L’obiettivo è di “trovare l’origine dell’intossicazione di massa e adottare misure preventive adeguate”. Da chiarire la fonte dell’intossicazione, ancora non trovata.