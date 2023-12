Il calvario di Celine Dion, le sue condizioni si aggravano: “non controlla più i muscoli”

StrettoWeb

Celine Dion, la voce d’angelo del Canada, sta attraversando un periodo davvero difficile. La cantante, conosciuta universalmente per il successo “My heart will go on” che ha fatto da colonna sonora al kolossal “Titanic”, ha ricevuto una diagnosi terribile, quella della “Sindrome della Persona Rigida”. Un nome semplice per una patologia rarissima: si stima infatti, che colpisca una persona su un milione e per la quale, ancora, non esiste una cura. Una diagnosi che è stata un pugno allo stomaco, per la cantante e per tutti i suoi fan: la Dion, lo giugno scorso, aveva parlato pubblicamente della sua malattia spiegando che avrebbe, nel tempo, compromesso i suoi muscoli fino a renderla immobile. Trattasi infatti, di una condizione degenerativa che colpisce il sistema nervoso e che l’ha costretta a rimandare il suo tour mondiale.

Nonostante avesse rassicurato tutti, promettendo che sarebbe tornata presto sul palco, la sorella Claudette ha rivelato al sito canadese “7 Jours” che le condizioni della cantante si sono aggravate: “quello che mi addolora di più è che Celine è sempre stata molto disciplinata, ha sempre lavorato duramente. Le corde vocali sono dei muscoli e anche il cuore è un muscolo. Si tratta di un caso su un milione e per questo gli scienziati non hanno ancora svolto così tante ricerche visto che non riguarda così tante persone. È vero che nei suoi e nei miei sogni l’obiettivo è quello di tornare sul palco. In che modo? Non lo sappiamo. C’è chi ha perso le speranze perché si tratta di una malattia non molto conosciuta”.