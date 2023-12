Catanzaro, clamoroso suicidio al Ceravolo: da 2-0 a 2-3, il Brescia vince al 91′!

StrettoWeb

Un suicidio clamoroso! Dopo la brutta prestazione ad Ascoli, con sconfitta, il Catanzaro non riesce a riprendere il cammino con la vittoria nel match di questo pomeriggio contro il Brescia. Anzi, tutt’altro. Arriva pure una sconfitta e in maniera rocambolesca. Dall’iniziale vantaggio di 2-0, nella ripresa si materializza la rimonta, che diventa nuovo sorpasso al 91′ con gol di Bianchi su incredibile errore difensivo.

Catanzaro-Brescia 2-3, la cronaca

Si era messa bene, dicevamo. La partenza del Catanzaro è letale: tra 10′ e 13′ arrivano due gol, di Ambrosino e Vandeputte. Vola il giovane azzurro, che di testa segna la sua seconda rete stagionale. Anche la dinamica ala risponde con un tiro a incrociare in area. Gara in assoluta gestione per i giallorossi, che potrebbero così difendere il doppio vantaggio. Ma nella ripresa succede l’impensabile: in dieci minuti, infatti, il Brescia – che entra nel secondo tempo con un altro piglio, a dispetto di una squadra di casa forse cullata del risultato – accorcia e pareggia con Bjarnason e Bisoli, quest’ultimo autore di un super-gol all’ora di gioco. Quando la gara sembra ormai indirizzata verso il pari, arriva il 2-3 lombardo: retropassaggio errato, pasticcio col portiere e Bianchi ne approfitta per mettere dentro a porta vuota. Così come contro il Modena, altro clamoroso stop interno nel finale per il Catanzaro, che dal potenziale terzo posto a meno uno dal secondo scivola invece al sesto.

Catanzaro-Brescia 2-3, il tabellino

Marcatori: 10’ pt Ambrosino (C), 13’ pt Vandeputte (C); 3’ st Bjarnason (B), 13’ st Bisoli (B), 45’ st Bianchi (B)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (18’ st Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (18’ st Brignola), Ghion, Verna (40’ st Pontisso), Vandeputte; Ambrosino (18’ st Stoppa), Biasci (31’ st D’Andrea)

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Krastev, Oliveri, Pompetti

Allenatore: Vivarini

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Castana, Papetti, Mangraviti (1’st Paghera); Dickmann, Paghera, Bisoli, Jallow (48’ st Papetti); Bjarnason (37’ st Olzer), Galazzi (1’ st Moncini); Borrelli (41’ st Bianchi)

A disposizione: Cortesi, Huard, Adorni, Fogliata, Bertagnoli, Besaggio, Ferro

Allenatore: Maran

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Di Gioia – Perrotti Quarto ufficiale: Di Reda

Var: Maresca

Ass: Collu

Angoli: quattro Catanzaro, due Brescia

Recupero: 1‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 5’ pt Dickmann (B); 27’ st Stoppa (C), 51’ st Bisoli (B)

Risultati Serie B, 18ª giornata

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Cremonese-Modena 4-0

Parma-Ternana 3-1

Venezia-Lecco 2-2

Catanzaro-Brescia 2-3

Classifica Serie B

Parma 38

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22

Bari 21

Sudtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Ternana 17

Lecco 17

Reggiana 17

Spezia 16

Ascoli 16

Feralpisalò 10