Il Catanzaro vola e continua a sognare: 2-0 al Pisa e 3° posto! Vivarini la vince coi cambi e col… “fattore C”

StrettoWeb

Il Catanzaro continua a volare e a sognare, riagganciando il terzo posto a -3 dal duo di vetta. La squadra di Vivarini si lascia definitivamente alle spalle il periodo negativo, quello delle tre sconfitte di fila. E se il derby ha lasciato scorie al Cosenza dopo la sconfitta, allo stesso tempo ha rilanciato i giallorossi, che oggi pomeriggio hanno avuto la meglio del Pisa per 2-0 con due reti arrivate nel secondo tempo.

La partita. La gara è equilibrata e non vive di grandi emozioni. Palleggio, buone trame, ma ritmi sostenuti e poca verve offensiva. Serve un episodio, un piazzato, la giocata di un singolo o comunque una mossa decisiva. La trova Vivarini, che ad inizio ripresa inserisce il giovane Ambrosino al posto di Iemmello per ravvivare la manovra offensiva dei giallorossi. Risultato? E’ subito gol ad inizio ripresa, proprio di Ambrosino, alla sua prima rete con la maglia dei calabresi. L’azione si sviluppa dalla destra, con il cross in mezzo su cui non arriva Biasci; dall’altra parte c’è però Vandeputte, che mette dentro per l’azzurrino, il quale deve solo appoggiare. E’ 1-0.

Come prevedibile, la gara cambia passo e diventa più vivace. Buoni meriti sono del Pisa, costretto ad alzare il baricentro, ad attaccare con tanti uomini e quindi a creare pericoli e allo stesso modo a lasciare praterie in contropiede ai padroni di casa. Protagonisti diventano i portieri, Fulignati da una parte e Nicolas dall’altra, che respingono le varie conclusioni. Dove Nicolas non può nulla è però sulla sfortuna e su un rimpallo. Il portiere brasiliano para su Katseris, ma la palla rimbalza su Marin, davanti a lui, e finisce in rete. A dieci minuti dal termine è 2-0, che significa gara chiusa, con Aquilani che nel frattempo aveva inserito Masucci per l’assalto finale.

Catanzaro-Pisa 2-0, il tabellino

Marcatori: 8’ st Ambrosino (C), 36’ st Marin (P) (AG).

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (41’ st Oliveri), Pompetti (26’ st Verna), Ghion (41’ st Pontisso), Vandeputte; Biasci (26’ st Stoppa), Iemmello (7’ st Ambrosino)

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Veroli, D’Andrea, Brignola, Miranda.

Allenatore: Vivarini

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Beruatto (18’ st Barbieri), Canestrelli, Hermannsson, Esteves, Piccinini, Marin, Valoti (18’ Arena), Tramoni (35’ st Masucci), Mlakar, Gliozzi (18’ st Moreo)

A disposizione: Loria, Leverbe, Caracciolo, Nagy, Vignato, Veloso, Barberis.

Allenatore: Aquilani

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Raspollini – Yoshikawa Quarto ufficiale: Renzi

Var: Nasca

Ass: Pagnotta

Angoli: due Catanzaro, sei Pisa

Recupero: 2‘ pt; 4’ st

Ammoniti: 33’ pt Krajnc (C), 36’ pt Canestrelli (P); 8’ st Ambrosino (C), 39’ st Verna (C).

Risultati Serie B

Ascoli-Spezia 1-2

Bari-Sudtirol 2-1

Cittadella-Cosenza 2-0

Cremonese-Venezia 1-0

Sampdoria-Lecco 2-0

Ternana-Feralpisalò 2-1

Catanzaro-Pisa 2-0

Classifica Serie B

Venezia 33 Parma 33 Catanzaro 30 Cremonese 29 Como 28 Cittadella 28 Modena 26 Palermo 24 Bari 21 Sampdoria 19 Cosenza 19 Pisa 18 Brescia 18 Sudtirol 17 Reggiana 16 Lecco 16 Ternana 14 Ascoli 13 Spezia 13 Feralpisalò 7