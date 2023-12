Catanzaro piange Costantino Mustari, presidente del Comitato provinciale Unicef

StrettoWeb

“Con Nino Mustari se ne va un educatore appassionato e autentico, votato alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti concretizzata nell’impegno in Unicef, una persona buona ed entusiasta, e soprattutto un caro amico”. Il presidente del Comitato Unicef Calabria, il dottor Giuseppe Raiola, esprime il cordoglio personale e dell’intero comitato calabrese per la scomparsa del professor Costantino Mustari, già dirigente scolastico, attuale presidente del Comitato provinciale Unicef di Catanzaro, e vice presidente del Comitato regionale.

“Nino Mustari era un uomo di cultura e di lettere, con i suoi libri ci aveva regalato un mosaico di racconti a tema con personaggi che sapevano catturare l’anima e l’attenzione, perché Nino – dice ancora Raiola – era un tessitorie di storie, e prima ancora di progetti da realizzare al servizio della comunità. Nelle ultime settimane, nonostante fosse provato dalla malattia, si era dedicato anima e corpo all’avvio del progetto “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” che era riuscito a far partire in 18 istituti della provincia. Il 20 novembre scorso, la Convenzione Universale dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, non potendo visitare di persona le scuole coinvolte, aveva comunque affidato al Comitato provinciale la missione di portare la testimonianza nell’Unicef per celebrare l’evento. La sua caparbietà, la sua generosità, la sua affidabilità e operosità mancheranno all’Unicef di Catanzaro che Nino ha saputo rilanciare e sostenere con ancora più vigore sotto la mia presidenza, tanto che l’ho voluto al mio fianco nel ruolo di “vice”. A me mancherà un caro amico con il quale condividere nuove sfide da vincere nella tutela dei più piccoli, ai quali continueremo a pensare e agire, anche in memoria di Nino”.