A Catanzaro inaugurata la Cooperativa Sociale “Giroquadro”

Una nuova realtà che nasce con l’ambizioso obiettivo di creare uno spazio multidimensionale che possa essere un punto di riferimento per il territorio e le famiglie puntando ad offrire servizi utili e innovativi in grado di sostenere, nella diversità, la persona, la famiglia e la comunità: tutto questo è la Cooperativa “Giroquadro”, nata dall’idea di due giovani professioniste, Giovanna Chiera e Roberta Critelli, che è stata inaugurata oggi alla presenze di Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro- Squillace, del Presidente del Consiglio Regionale Onorevole Filippo Mancuso, della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro Luciana Loprete, che hanno avuto l’onore di tenere a battesimo una nuova realtà territoriale che ha sede nel quartiere Santa Maria ma che è pronta a relazionarsi ed ad aprirsi al territorio cittadino per supportare le persone con disabilità per valorizzarne l’unicità.

È stato il momento di preghiera a dare avvio all’inaugurazione, guidato da Sua Eccellenza Monsignor Maniago che ha fortemente voluto tenere a battesimo questa nuova realtà della quale ne ha sottolineato il valore: “iniziative come queste sono importanti per quello che riescono a dare al tessuto sociale della città. Il mio augurio è che l’operato della Cooperativa Giroquadro possa crescere nella fede e aprirsi al territorio, tenendo lo sguardo sempre attento verso coloro che ne hanno bisogno, per sostenerli nel loro percorso e valorizzarne l’unicità”. Concetto che è stato ribadito dal Vicepresidente della Cooperativa, Roberta Critelli che ha avuto il compito, insieme alla Presidente Giovanna Chiera, di fare gli onori di casa.

“Per noi oggi è un momento di grande gioia, siamo riuscite a dare vita ad una realtà che si pone come obiettivo non solo di trovare strategie di supporto alla disabilità, ma di prenderci cura dell’unicità della persona”. Dopo l’accoglienza e i saluti delle padrone di casa, i saluti istituzionali del

presidente del Consiglio Regionale, l’onorevole Filippo Mancuso che ha sottolineato la bontà dell’iniziativa: “siamo consapevoli che realtà come questa si sostituiscono al pubblico che è carente sotto l’aspetto dei servizi da erogare ai soggetti più deboli, troppo spesso lasciati all’iniziativa del privato. Per questo non si può non accogliere la nascita di soggetti come questo con entusiasmo e formulo alla Cooperativa Giroquadro i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Anche il presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, Luciana Loprete ha fortemente voluto tenere a battesimo questo nuovo soggetto sociale: “sono perfettamente consapevole dell’importanza che hanno sul territorio strutture come questa, creare un nuovo rifugio, per fornire percorsi di sostegno alle persone con disabilità con un occhio attento anche alle famiglie sono preziose e fondamentali per la nostra città. Per questo non posso che accogliere con gioia e soddisfazione la nascita della Cooperativa Giroquadro e porgo all’intera compagine sociale i migliori auguri di buon lavoro”. Dopo il taglio della torta e il brindisi inaugurale, sono seguiti momenti di convivialità a tema natalizio dedicati ai presenti e ai ragazzi che frequentano la struttura nel quartiere Santa Maria.