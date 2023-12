Catania, flop in casa: il Sorrento vince 0-1 con l’ex Reggina De Francesco. E Montalto lancia ancora la Casertana

StrettoWeb

E’ terminato con le gare di questa sera il turno del lungo weekend del girone C di Serie C. In campo, tra le altre, Catania, Casertana e Benevento. Sugli scudi la squadra campana, che sogna la Serie B a qualche mese di distanza dal ripescaggio estivo. Ancora una volta c’è Montalto protagonista. L’ex Reggina segna il gol del definitivo 3-1 sul Giugliano: ora la sua squadra è terza, a -5 dalla capolista Juve Stabia-

Il Catania torna a fallire in casa, perdendo la seconda gara consecutiva dopo lo stop nel derby contro il Messina. E’ la prima debacle interna per il nuovo allenatore rossoblu Cristiano Lucarelli. In un Massimino a porte chiuse c’è un altro ex Reggina, De Francesco, a lanciare il Sorrento: 0-1 il risultato, il centrocampista in gol a ridosso dell’intervallo. Questa la nuova classifica alla luce degli altri risultati (Latina-Benevento 0-0 e Cerignola-Foggia 2-0)

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 39 Picerno 34 Casertana 34 Crotone 32 Avellino 31 Taranto 30 Benevento 30 Latina 27 Giugliano 25 Audace Cerignola 25 Catania 22 Foggia 22 Sorrento 22 Potenza 20 Monopoli 18 Messina 18 Virtus Francavilla 17 Turris 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 10