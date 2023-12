Catania, lutto nel mondo della politica: morto di infarto Santo Castiglione

StrettoWeb

Un grave lutto ha scosso la politica della città di Catania. E’ morto Santo Castiglione, un infarto se lo è portato via. Ex Presidente dell’Azienda Sicilia Trasporti, è stato Consigliere e Assessore al Comune alla Provincia nonché Presidente dell’Autorità Portuale sempre a Catania. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, provenienti dal mondo della politica.

Santo Castiglione, il messaggio dell’ex Sindaco di Catania

Uno di questi è dell’ex Sindaco di Catania Salvo Pogliese: “Anche Santo. Anche lui ha deciso di andarsene, all’improvviso, fra una risata fragorosa e quel vocione rauco che annunciava una battuta, un rimprovero affettuoso, o l’ennesima lezione sulla politica cittadina o sul rugby, mentre osservavamo orgogliosi il suo adorato nipote Santo e i miei figli Antonio e Giovanni. Santo Castiglione è stato un innamorato cronico della politica e della nostra Catania, un militante generoso, un amministratore appassionato, un amico vero e sincero, anche quando le nostre strade si sono divise e abbiamo fatto scelte differenti. Ogni incontro era un sorriso e una pacca affettuosa sulle spalle, prima che uno sguardo severo annunciasse che si passava alle discussioni “serie”. Ci mancherai Santo”, ha scritto sui social Pogliese.

Santo Castiglione, il messaggio dell’Assessore

A lui si è aggiunto Salvo Tomarchio, Assessore al Comune di Catania. “Santo Castiglione è stato un catanese vero. Un uomo che ha amato la vita e la politica. La prima telefonata ricevuta, il primo giorno in assessorato, fu proprio la sua. Santo conosceva bene quella stanza e quegli uffici, avendo ricoperto la stessa carica tanti anni fa prima di me. Ricorderò con affetto le nostre chiacchierate e i suoi consigli. Mi ha scosso profondamente la sua scomparsa improvvisa. Riposa In Pace, Santo. A Giuseppe e la sua famiglia un forte abbraccio”.

Il pensiero di Ruggero Razza

“Sono molto addolorato per la scomparsa di Santo Castiglione, uomo politico che a Catania era apprezzato per la sua verace genuinità e per la sua caparbia difesa delle fasce più deboli della nostra popolazione. A Graziella, Giuseppe e ai familiari tutti va il sentimento di cordoglio sincero per una morte che oggi ha lasciato tutti increduli e affranti. Riposi in pace”, le parole di Ruggero Razza.

Il post del deputato Catanoso

“Vengono in mente le tante battaglie politiche che assieme a Santo Castiglione abbiamo condiviso dai banchi della destra. Va via un uomo profondamente passionale e innamorato della sua Catania. Politicamente, ha poi seguito strade diverse pur rimanendo attaccato ai suoi inossidabili valori. Ciao Santo”. Così il Deputato Basilio Catanoso.

Santo Castiglione, il messaggio dell’Assessore Regionale

“Siamo addolorati e scossi per l’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione. Protagonista della politica catanese e regionale per tanti anni, amico leale e perbene, persona di grande cuore. Infaticabile, generoso, sempre sul pezzo quando si trattava di difendere la città di Catania e la sua gente. Castiglione ha dato prova di capacità amministrative e dedizione tutte le volte in cui era stato chiamato a responsabilità pubbliche. Mancherà moltissimo a tutti noi. Al figlio Giuseppe, valido collega in Ars, alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene, sentite e commosse condoglianze”. Questo il messaggio di Marco Falcone, Assessore Regionale.

Le parole di Santi Rando

Queste le parole del Sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando. “La comunità di Tremestieri Etneo si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del caro amico Santo Castiglione, apprezzato e stimato amministratore, nostro concittadino, persona leale e di grande generosità dimostrata anche nei confronti del nostro territorio attraverso il suo impegno da consigliere provinciale e presidente dell’AST”.