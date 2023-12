Caro Babbo Natale: i bimbi di Roseto Capo Spulico in Ufficio Postale per spedire la letterina

StrettoWeb

Anche a Roseto Capo Spulico, durante le feste di Natale sempre più i bambini decidono di affidare desideri e speranze agli uffici postali ed ai portalettere della provincia. Nei centri di distribuzione e negli uffici del territorio giornalmente vengono gestite centinaia di letterine destinate a Babbo Natale. La lettera a Babbo Natale continua a rappresentare uno dei momenti più belli delle festività natalizie, come testimoniato dal direttore dell’ufficio postale Valentina Tarantino, che qualche giorno fa ha ricevuto la visita dei bambini della scuola Materna di Roseto Capo Spulico, accompagnati dalle loro maestre.

“E’ stato un momento unico ed emozionante – racconta la responsabile dell’ufficio postale – quello condiviso con i bambini che hanno voluto imbucare personalmente le loro letterine indirizzate a Babbo Natale”. Molte, come sempre, le richieste e i pensieri che i più piccoli affidano alle loro letterine colorate per raggiungere il lontano Polo Nord. “I giocattoli – dice il direttore Tarantino – naturalmente stanno al primo posto della classifica dei desideri, ma non mancano anche pensieri più profondi come quelli legati alle guerre e alla famiglia!”.

“Lo scorso anno – conclude sono state molte le frasi che i più piccoli hanno dedicato alla difficile emergenza vissuta dai loro coetanei nelle zone di guerra”. Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, rinnova anche quest’anno il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione. Anche con una lettera è dunque ancora possibile trasmettere le proprie emozioni e far viaggiare i sogni dei cittadini del futuro.