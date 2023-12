Capodanno, sold out a Taormina. Tutte le INFO

StrettoWeb

Già sold out a Taormina per la notte di Capodanno. “Abbiamo dovuto mettere in campo delle misure straordinarie per attutire eventuali disagi. Vi consiglio di tenere conto di tutte le indicazioni”, è quanto comunica il sindaco e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

Informazioni utili

ASM comunica che “per favorire la mobilità e agevolare l’accesso a Taormina la Funivia che collega la città al centro di Mazzarò prolunga gli orari. 31 dicembre: Servizio H24, senza interruzioni fino alle 01:30 del 2 gennaio. Le corse saranno ogni 15 minuti e saranno aumentate in caso di maggiore affluenza“. Il sindaco De Luca invita “la cittadinanza e i visitatori a usufruire dei parcheggi coperti e scoperti a Mazzarò, con uno sconto del 50% sulle tariffe di sosta fino al 6 gennaio 2024, escluso il ticket comunale di 3 euro. Analoghe condizioni scontate saranno applicate negli altri parcheggi di Taormina (Lumbi, Porta Catania e Porta Pasquale)”.

Si informa quanti “stasera raggiungeranno Taormina che sono presenti anche parcheggi privati. È possibile usufruire del parcheggio stazione fs Giardini Naxos a pagamento dalle 22,00 alle 3,00 con navetta a/r terminal Pirandello. Ricordiamo inoltre che è vietato introdurre e/o consumare qualsiasi bevanda o altro prodotto in contenitori di vetro nelle aree ricomprese nell’area interessata all’evento countdown in Piazza Duomo e di abbandonare e/o disperdere il contenitori vari.

Un servizio dedicato per rendere le festività ancora più accessibili e godibili per tutti”.