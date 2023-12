Capodanno a Cosenza, cresce l’attesa per Giorgia

StrettoWeb

“Saluteremo il 2023 e daremo il benvenuto al nuovo anno accompagnati dalla straordinaria voce di Giorgia. Un’artista internazionale la cui annunciata presenza sul nostro territorio sta già facendo registrare importanti benefici indiretti con un indotto economico rilevante”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso appena ha ricevuto i primi rilevamenti di presenze in città dove si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive. “Con Giorgia – prosegue Caruso – non abbiamo voluto regalare ai cosentini solo il concertone di fine anno fine a se stesso. Abbiamo, in realtà, anche in questo caso, perseguito una scelta strategica che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita del territorio”.

“Ed, infatti, rendere più attrattiva e vivace la città, significa anche investire sui grandi nomi per richiamare l’attenzione del grande pubblico ed inserire Cosenza in un circuito internazionale, al fine di generare ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione a favore di tutta l’area vasta urbana e metropolitana e non solo per il capoluogo. Rispetto a ciò – conclude il sindaco – abbiamo comunque valutato e pianificato attentamente, nel rispetto delle risorse pubbliche, ogni spesa sostenuta che, oltre al cachet dell’artista include i costi per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa importanza, necessari per garantire un Capodanno protetto, alla portata di tutti, e coinvolgente”.

Cosenza pronta per il Capodanno

Intanto fervono i preparativi per uno degli spettacoli dal vivo più attesi in Calabria. Gli uffici comunali di ogni settore interessato stanno lavorando a pieno regime, in stretto contatto con il coordinamento generale dell’evento affidato a Pino De Rose ed in sinergia con l’organizzazione e la direzione artistica della Dedo Eventi di Alfredo De Luca, per assicurare al pubblico un grande live. Prima di mezzanotte il pubblico sarà coinvolto nella musica senza tempo del DJ Franco Siciliano, che intratterrà e farà ballare l’intera piazza prima del grande live.

La straordinaria carriera di Giorgia

Giorgia è una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell’America Latina. È stata infatti nominata dalla rivista statunitense Billboard America “la quarta voce più grande e più bella al mondo”. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia è tornata sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “BLU LIVE”, dopo aver riempito i teatri lirici delle grandi città e dopo i numerosi sold out nei palasport. Per Capodanno2024 la cantautrice calcherà, dunque, il palcoscenico di Piazza dei Bruzi e festeggerà il nuovo anno con Cosenza.