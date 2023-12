Capodanno in Calabria, Cosenza punta tutto su Giorgia

StrettoWeb

La Notte di San Silvestro si preannuncia un tripudio di musica e di emozioni per la Calabria: non solo il Capodanno Rai a Crotone (con annessa polemica), non solo il grande Max Pezzali a Corigliano-Rossano. Anche Cosenza, che non è ultima a nessuno, sforna il nome di una stella della musica italiana: sarà infatti Giorgia ad accompagnare i cittadini nel countdown di mezzanotte. Ad ufficializzare l’evento, anche se la voce girava ormai da un paio di giorno, è stato il sindaco Franz Caruso, questa mattina, durante una conferenza stampa.

“È Giorgia che ha scelto Cosenza. Lei tra le tante proposte di altre piazze ha voluto essere qui nella nostra città. Una band internazionale ad accompagnarla e una voce straordinaria. Mi auguro che sia apprezzata come lei apprezza la nostra città”. Giorgia ha quindi puntato sulla città brutia ma, in ballottaggio, vi erano anche altri artisti tra cui Mannarino, Gianna Nannini e i Pooh. Il concertone si terrà a Piazza dei Bruzi, per un costo di circa 200mila euro, ma l’atmosfera natalizia ha già investito la città di Cosenza.

“Il natale deve unire e coinvolgere e Cosenza quest’anno si è illuminata il 2 dicembre. Crediamo che Cosenza abbia necessità di riprendere la sua normalità dopo due anni di difficoltà. Non abbiamo superato i problemi ma vediamo un po’ di luce. È un evento importante per il rilievo dell’artista che siamo riusciti a portare a Cosenza. Vogliamo ricreare un senso di partecipazione e comunità. Cosenza vuole riprendere un percorso di vitalità ed è tornata ad essere punto di riferimento commerciale, culturale ed è un segnale che vogliamo rilanciare”, ha affermato il sindaco.