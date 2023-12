Cannizzaro coordinatore regionale di Forza Italia: “importante spinta azzurra”

StrettoWeb

“L’incarico che il Segretario nazionale Antonio Tajani ha deciso di conferire a Francesco Cannizzaro è il giusto riconoscimento per l’impegno quotidianamente profuso dal nostro Onorevole in favore del Partito e della Calabria. Ricevere l’investitura di Coordinatore regionale è il coronamento di un percorso che lo ha visto, gradino dopo gradino, guadagnarsi fiducia e stima (personale e politica) tanto a livello territoriale quanto nazionale“. Lo si legge in una nota stampa del gruppo consiliare di Reggio Calabria di Forza Italia.

“Nel solco tracciato da chi lo ha preceduto, siamo assolutamente certi che Francesco saprà imprimere un’importante spinta azzurra sul territorio, come è nelle sue corde, mosse sempre da enorme passione e dedizione. Il rinnovato entusiasmo che pervade tutta Forza Italia è e sarà contagioso anche e soprattutto in Calabria, regione che anno dopo anno si conferma “roccaforte” azzurra sia in termini di elettorato che di adesioni al Partito“, prosegue la nota.

“Riteniamo che questa nomina sia motivo di orgoglio anche per Reggio e la sua Provincia, territorio che da oggi sarà ancor di più al fianco di Francesco Cannizzaro, a supporto della sua azione politica ed istituzionale, mirata sempre al bene comune dei calabresi, come dimostrano le decine di emendamenti e misure portate a termine, con il costante obiettivo di risollevare le sorti della nostra amata terra.

Pertanto, a Francesco, nostro amico e leader, vadano i migliori auguri di buon lavoro, sicuri che saprà guidare Forza Italia Calabria verso numeri e risultati ancor più ambiziosi, proiettandola in sempre più decisivi equilibri nazionali”, conclude la nota a firma dei consiglieri Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Giuseppe Zampogna e Domenico Romeo.