Cannizzaro Coordinatore Regionale di Forza Italia: il plauso dell’amministrazione di Calanna

Anche dagli esponenti di Forza Italia del Comune di Calanna pervengono messaggi di congratulazioni e stima verso il neo Coordinatore regionale di Forza Italia On. Cannizzaro Francesco. “Caro onorevole Francesco Cannizzaro – si legge in una nota – son passati diversi anni da quando è iniziato il tuo impegno politico al servizio dei territori e di Forza Italia. Sono cambiati i ruoli che hai rivestito – sempre più prestigiosi e rilevanti – quello che però è rimasto sempre inalterato è l’entusiasmo, l’amore e l’impegno per il territorio, gli amministratori locali e i cittadini“.

“Queste tue qualità – prosegue – sono ancora una volta formalmente riconosciute dai vertici nazionali del partito e, consentono, di lavorare con maggiore vigore e strumenti, per il rilancio e la valorizzazione di #ReggioCalabria e della #Calabria. Complimenti ed auguri di vero cuore al nuovo Coordinatore Regionale di Forza Italia On. Francesco Cannizzaro“, conclude la nota stampa a firma di Domenico Romeo, Sindaco di Calanna e Consigliere Metropolitano.

“Egregio On.le Francesco Cannizzaro, siamo lieti di apprendere la notizia del suo incarico quale Coordinatore Regionale di Forza Italia per la Calabria, la sua nomina ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, che non solo premia competenza, conoscenza e impegno ma anche coerenza intellettuale e dedizione nella consapevole responsabilità di essere riferimento, serio ed equilibrato su temi che coinvolgono il nostro territorio; la sua carriera politica Le ha fatto maturare una qualificata esperienza che, siamo sicuri metterà come sempre, al servizio delle Istituzioni e di questa terra“. Lo si legge in un comunicato a firma dei Coordinatori Comunali Forza Italia di Calanna, Sebastiano Morena e Francesco Fiumanò.

“Siamo inoltre convinti che Lei sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo e per affrontare le sfide che si presenteranno con la massima competenza, il suo impegno e la sua passione saranno di grande valore per la comunità che rappresenta e per il paese.

Siamo certi come Coordinamento del Comune di Calanna che avremo la possibilità di collaborare e di confrontarci sui problemi e sulle possibilità di sviluppo di un territorio come il nostro, che vanta grandi potenzialità dal punto di vista storico, naturalistico, turistico ma anche produttivo e culturale. Noi saremo al suo fianco“, concludono Morena e Fiumanò.