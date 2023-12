La Camera di Commercio presenta il primo report sull’economia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

StrettoWeb

Ad un anno dall’istituzione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia verrà presentato il primo rapporto sull’economia delle tre province di competenza dell’ente camerale 2022/2023. La presentazione del report è prevista martedì 19 dicembre alle ore 11.30 nella sala delle conferenze della Camera di Commercio sede di Catanzaro in via Menniti Ippolito. Il rapporto – realizzato dall’ente camerale in collaborazione con il centro studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne” – offrirà un quadro aggiornato dell’economia e dell’evoluzione del sistema produttivo con focus sul mercato del lavoro, sul commercio estero, sul credito e sul turismo.

I lavori saranno aperti dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e dal segretario generale, Ciro Di Leva. Saranno inoltre presenti i vicepresidenti dell’ente camerale, Emilia Noce e Antonino Cugliari. Gli aspetti tecnici saranno affrontati, invece, da Paolo Cortese, project manager del centro studi delle Camere di Commercio “G. Tagliacarne” responsabile degli Osservatori sui fattori di sviluppo. L’iniziativa sarà introdotta e moderata da Raffaella Gigliotti, responsabile dell’Ufficio di staff del segretario generale dell’ente camerale.