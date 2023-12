Calciomercato Messina, arrivano altre due uscite: in attesa delle entrate salutano due calciatori

StrettoWeb

Il Messina, a qualche ora dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, si muove. In uscita, si intende. Il club peloritano, infatti, ha annunciato di avere risolto i contratti con il difensore Matteo Darini e con l’attaccante Andrea Zammit. I due salutano, aggiungendosi a Ferrara e De Matteis, che avevano risolto il contratto la settimana scorsa.

La società siciliana, dunque, si libera dei contratti in esubero – su calciatori poco utilizzati – per poter affondare il colpo in entrata a partire dal nuovo anno, con l’apertura delle trattative. I sondaggi sui calciatori da tesserare sono diversi, con l’obiettivo – sulla falsariga degli ultimi anni – di rinforzare la squadra e regalarle la possibilità di un girone di ritorno importante. Negli ultimi due anni, proprio la nuova linfa dal mercato di gennaio ha permesso al collettivo di viaggiare a ritmi importanti – rispetto all’andata – e a salvarsi, seppur in extremis. C’è, però, una differenza rispetto al recente passato: non è cambiata la guida tecnica. Se negli anni precedenti era accorso Raciti a mettere una pezza, quest’anno il Presidente Sciotto ha deciso di confermare mister Modica, che nelle ultime sfide è riuscito a risollevarsi.