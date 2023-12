Ugl Calabria: “soddisfazione per la nuova Normativa Regionale sul Commercio”

StrettoWeb

Si è tenuto ieri pomeriggio alla Cittadella l’incontro tra l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Attrattori culturali, Rosario Vari’, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Ugl per discutere e confrontarsi sulla nuova normativa regionale sul Commercio. L’assessore ha presentato alle Oo.Ss. la bozza del provvedimento di legge da approvare entro i primi mesi dell’anno 2024, per le eventuali osservazioni e proposte di modifica/integrazione.

Per l’UGL hanno partecipato il segretario regionale Giovanni Arconte ed il dirigente sindacale regionale Natale Giaimo. L’UGL, nella persona del segretario Arconte, ha espresso soddisfazione per lo sforzo effettuato dagli uffici regionali preposti nel raccogliere l’intera norma in materia commercio in un unico provvedimento legislativo sotto forma di Testo unico.

Ha manifestato inoltre apprezzamento per il principio guida della nuova normativa ovvero la semplificazione di tutti i procedimenti autorizzativi e la liberalizzazione delle procedure. Ha infine confermato la disponibilità dell’UGL nel voler verificare la possibilità di integrare il testo con eventuali contributi migliorativi, laddove necessario.