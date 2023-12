AV Calabria, il sindaco di Cosenza sulla tratta Praia-Tarsia: “tagliati fuori per finanziare il Ponte”

StrettoWeb

La tratta Praia-Tarsia resta fuori dall’Alta Velocità. Dopo la denuncia del Sindaco di Corigliano-Rossano, che ha parlato di “è stato uno schiaffo in faccia”, arriva anche la risposta del sindaco di Franz Caruso. “È l’intera Calabria ad uscire dall’alta velocità. Il problema quindi deve riguardare tutte le forze politiche regionali. Lo sviluppo del territorio senza dubbio passa attraverso i collegamenti più rapidi ed efficienti. Anche il ponte sullo Stretto, opera che io ritengo strategica per il Mezzogiorno, perderebbe la propria ragione di esistere in mancanza di una rete ferroviaria utile a raggiungere le principali città della regione“.

“Temo – aggiunge il Primo Cittadino – che il progetto sia stato accantonato per distrarre le somme del Pnrr destinate alla tratta Praia a Mare-Tarsia in favore proprio del ponte sullo Stretto, la cui copertura finanziaria è ancora tutta da definire. Ma deve essere chiaro che l’alta velocità in Calabria deve avere la precedenza”. Franz Caruso non crede quindi alle difficoltà tecnico logistiche di cui ha parlato il sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante riguardo la galleria San Marco.

“Mi pare che RFI abbia investito circa 35 milioni di euro per lo studio preliminare del percorso. Devo quindi dedurre che l’iniziale scelta del percorso baricentrico proiettato verso Cosenza, la costa jonica e pure più accessibile da Castrovillari e dall’area del Pollino, sia stata il frutto di puntuali verifiche tecniche. Non credo proprio che a bloccare l’infrastruttura possa essere una montagna da perforare”, ha concluso.