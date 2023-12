Calabria, riunione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Si è riunito questa mattina presso la Cittadella regionale, il gruppo di Fratelli d’Italia composto dagli assessori Giovanni Calabrese, Filippo Pietropaolo, i consiglieri Giuseppe Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino e Antonio Montuoro, per fare il punto sull’attività politico-amministrativa “di questi primi due anni di Governo regionale e programmare a medio e lungo termine le attività future. La riunione odierna ha registrato la convergenza unanime sulle strategie da mettere in campo per riaffermare con ancora più forza, la necessità di proseguire nella direzione già tracciata in questa prima trascorsa parte della legislatura”.

Da questo punto di vista, FdI potrà “garantire un contributo importante grazie alla valenza della proposta politica e per la qualità della classe dirigente. Peraltro, la stagione congressuale del nostro partito ha rappresentato l’occasione di confronto e di proposte rispetto alle problematiche del territorio e dei cittadini calabresi, raccogliendo le istanze delle comunità locali da concretizzare attraverso le attività politico-amministrative del gruppo in Consiglio regionale e all’interno della Giunta. Attraverso questa sinergia unitamente alle attività che metteremo in campo, potremo esercitare con ancora più forza e decisione, l’azione politica di FdI nell’ambito dei rapporti politici ed istituzionali. E’ infatti, nostra volontà assicurare il massimo impegno affinchè siano portati a soluzione gli annosi problemi che affliggono la nostra comunità, anche attraverso una più incisiva e determinata attività di relazione con le altre forze politiche della coalizione. In altre parole, mettiamo a disposizione della nostra gente i nostri rapporti istituzionali, il progetto politico di Fratelli d’Italia nella certezza che il futuro della Calabria passi anche attraverso la valorizzazione delle migliori risorse politiche e professionali che anche FdI è in grado di esprimere”.