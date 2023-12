La Calabria protagonista su Rai 1 con lo speciale “Giubileo 2025”

StrettoWeb

La Calabria protagonista su Rai 1 non soltanto a capodanno, ma anche nella notte della Vigilia di Natale con lo speciale “Giubileo 2025: nella memoria di San Giovanni Paolo II”, un emozionante viaggio dal Giubileo del 2000 al prossimo nel 2025, passando per quello straordinario della Misericordia. Calabria protagonista poiché la conduzione dello speciale, giunto quest’anno alla sua 19esima edizione ed 11esima su Rai 1, è affidata a Domenico Gareri, apprezzato conduttore catanzarese, insieme all’attrice Nicoletta Romanoff, regia e direzione artistica di Duccio Forzano.

“Giubileo 2025: nella memoria di San Giovanni Paolo II” è prodotto dalla Life Communication, presidente Mariella Manna, patrocinato dalle Conferenze Episcopali di Europa e dalla Fondazione Giovanni Poalo II e realizzato in collaborazione con Rai Vaticano. Ma non solo! Questo straordinario viaggio sarà accompagnato dall’orchestra del Conservatorio Tchaikovski di Catanzaro sotto la direzione del M° Filippo Arlia, con la partecipazione degli artisti Paolo Belli, Amedeo Minghi, Giovanni Caccamo, Frida Bollani e Simone Cristicchi.

Insomma, una Calabria capace di esprimersi nel miglior modo, tramite alcuni dei suoi più validi protagonisti, in un’edizione speciale che sarà anche la prima ad affrontare pubblicamente il tema del Giubileo 2025 ed a farlo, quest’anno, in seconda serata, dalle 23.10.

Lo speciale andrà in onda, quest’anno, da Palazzo Altemps, dimora storica che ospita dal Cinquecento una ricca collezione di scultura e oggi sede del Museo Nazionale Romano. Un progetto in continuità anche nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nazionale: lo scorso anno, di fatti, andò in onda dall’Ara Pacis. Uno show di 70 minuti che offrirà uno sguardo unico sulle celebrazioni giubilari, esplorando gli aspetti spirituali, artistici e culturali di questo importante evento globale con la partecipazione di una guida d’eccezione: il Pro Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella al quale Papa Francesco ha affidato la regia del prossimo Anno Santo.

Il programma, ricco di passaggi iconici e toccanti, esplorerà i momenti salienti del Giubileo.

Illuminando l’impatto profondo di San Giovanni Paolo II sulla fede e sulla società, stabilendo connessioni significative con il pontificato di Papa Francesco.

Oltre alle riflessioni spirituali, durante la serata si esibiranno ospiti musicali di rilievo, spettacoli di danza e approfondimenti culturali per offrire una prospettiva completa della storia del Giubileo. Sarà un’occasione per esplorare la connessione tra la fede, l’arte e la cultura nel corso di questi anni. Un viaggio attraverso due decenni di storia, per celebrare il ruolo cardine di San Giovanni Paolo II nella promozione della pace, della giustizia sociale e della spiritualità.

Tra i protagonisti, anche Kledi, il ballerino e attore albanese naturalizzato italiano che, insieme ai suoi danzatori, rievocherà una dimensione emozionale, fonte di comunicazione e amore.

L’attore Sebastiano Somma accompagnerà nel percorso narrativo, toccando i temi che riguardano i giovani con la testimonianza degli studenti vincitori delle borse di studio dell’Istituto Giovanni Paolo II.

Don Alberto Ravagnani, il prete che ha portato la Chiesa nell’era dei social, con oltre 150 mila follower su Instagram e milioni di visualizzazioni su Youtube, rappresenta un nuovo linguaggio rivolto alle giovani generazioni.

Una visita virtuale anche nella storia e nella bellezza dei Musei Vaticani, con le opere d’arte che i Pontefici romani hanno raccolto e custodito nei secoli, grazie alla testimonianza della direttrice Barbara Jatta, definita “custode della cultura” e prima donna alla guida dei Musei Vaticani. Con lei affronteremo l’importanza ed il ruolo che, anche secondo Papa Francesco, ricopre l’arte come veicolo di evangelizzazione, spiritualità e diffusione dei valori da condividere. “Questa è un’edizione alla quale teniamo particolarmente, poiché è il primo programma ad inaugurare il tema del Giubileo – ha affermato la crotonese Mariella Manna (presidente “Life Communication”).

“Siamo felici perciò che Rai Vaticano e Mons. Fisichella abbiano voluto premiare questo intento consegnandoci alla seconda visione tv. Il format è sempre stato, nei suoi intenti, strumento di inclusione sociale e di evangelizzazione, oltre che catalizzatore di luoghi artistici e storici di altissimo profilo culturale. Vogliamo che lo sia anche questa volta con un’edizione pregna di contenuti in onda da un meraviglioso sito storico”. Il format “Giubileo 2025: nella memoria di San Giovanni Paolo II” è firmato da Duccio Forzano, Donatella Damato e Patrizia Barsotti.