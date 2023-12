In Calabria tutto pronto per la XIV edizione del “Christmas Tour” di Voci di Pace

StrettoWeb

Voci di Pace, l’ensemble musicale nato a Spezzano Albanese ma formato da membri provenienti dal tutto il territorio provinciale, dopo il successo ottenuto questa estate con il “Cartoons Music Show”, è pronto a scendere in campo per presentare la XIV edizione del “Christams Tour”. Un progetto, quest’ultimo, nato a dicembre 2010 con lo scopo di “regalare un sorriso ai bisognosi” e che, negli anni, è rimasto vivo e si è rinnovato per ogni Natale.

L’attesissimo evento, promosso dall’Associazione Voci di Pace, con il supporto di Roka produzioni, anche quest’anno porterà in scena le più famose melodie del Natale, riarrangiate in chiave moderna per dare un tocco nuovo al repertorio che, lo ricordiamo, contempla anche alcuni classici della tradizione musicale arbëreshe. Uno spettacolo per grandi e piccini che toccherà il cuore di tutti attraverso il solito stile del gruppo vocale.

Il coro vanta una formazione canora al femminile, che attraverso la mano del direttore del coro, Emanuele Armentano, ha reso piacevoli e originali anche i brani tradizionali. Fondamentale il supporto della band che vede al basso Demetrio Corino, alla chitarra elettrica Ferdinando Lo Prete, alla batteria Giuseppe Sciarrotta. Il gruppo canoro, formato da Dezdemona Galizia Luka, Maria Gabriella Cerchiara, Maria Risolè, Frances Gillian Doble, Angela Camodeca, Maria Antonietta Sposato, Maria Francesca Galizia, Maria Teresa Vitale, Ivana Domanico, Simona Diodati, Antonella Vitale ed Emiliana Oriolo, porterà in scena la propria performance in diverse località del territorio.

Si parte mercoledì 13 alle 19.30 presso la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Spezzano Albanese; il 14 alle 18.30 è il momento dei Christmas Carol per gli ammalati ricoverati presso l’Hospice di Cassano, evento che si ripeterà nei giorni a seguire nelle case degli ammalati di Spezzano Albanese; il 19 alle 20.30 a Tarsia nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo; il 21 alle 20.20 nella chiesa di San Lorenzo del Vallo; il 27 a Vaccarizzo Albanese, il 28 a Lungro alle 19.30 presso la Casa della Musica; il 30 alle 19.30 a Corigliano paese presso la Chiesa di Sant’Antonio.