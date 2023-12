Calabria, lavoratori Tis: la soddisfazione del PD per l’approvazione dell’odg

StrettoWeb

Il gruppo del Pd esprime tutta la propria soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità da parte del Consiglio regionale, dell’ordine del giorno proposto dai dem per discutere e farsi carico della situazione in cui vivono i circa 4mila lavoratori Tis (I tirocinanti impegnati in percorsi di inclusione sociale negli enti pubblici e privati calabresi), abbandonati sia dalla politica locale che da quella nazionale.

“Ringraziamo il presidente dell’Assemblea Filippo Mancuso e il governatore Roberto Occhiuto per avere, insieme ai capigruppo di maggioranza e di minoranza, consentito l’inserimento dell’ordine del giorno all’interno dell’ordine dei lavori della seduta odierna del Consiglio regionale per discutere di un tema di grande attualità, in una Regione che ha percentuali altissime di disoccupazione e non può permettersi di perdere un solo posto di lavoro. Come gruppo dem – conclude la nota stampa diffusa dai consiglieri del Pd – avevamo raccolto il grido di allarme e il conseguente appello lanciato dai sindacati. Continueremo a prestare la dovuta attenzione sulla vertenza per arrivare, nei tempi più, rapidi ad una concreta soluzione“.