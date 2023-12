Calabria, incidente sulla ss107: gravemente ferita una donna

StrettoWeb

Terribile incidente sulla strada statale 107, tra i comuni di San Fili e Paola. Un’auto, per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita fuori strada nei pressi della galleria Fontanella, al chilometro 8.400. La conducente del mezzo, una donna, è rimasta coinvolta nel sinistro riportando gravi ferite. Sul posto è intervenuto personale del Suem118 il quale, notate le condizioni del paziente, hanno richiesto il trasferimento in elisoccorso presso l’Annunziata di Cosenza. Presenti, inoltre, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si sono occupati dei rilievi del caso e della viabilità, temporaneamente bloccata per far atterrare il velivolo medico.