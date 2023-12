Calabria, esplode una bombola di gas in un ristorante cinese: ferita la proprietaria

StrettoWeb

Tanta paura in un noto ristorante a conduzione cinese nel comune di Cariati, in provincia di Cosenza. Una bombola di gas è scoppiata all’interno dei locali adibiti a cucina nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, intorno alle 18. La deflagrazione, oltre a danneggiare parte del ristorante, situato nell’ex hotel Parrilla, ha ferito la proprietaria dell’esercizio commerciale che ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. Fortunatamente, il locale era ancora chiuso al pubblico e non si sono registrati danni ad altre persone. Il boato però, è stato avvertito da tutto il quartiere suscitando grande preoccupazione: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 per prestare soccorso alla dona coinvolta nell’incidente.