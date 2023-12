Calabria: dimesso dal pronto soccorso, muore poco dopo. Aperta inchiesta

StrettoWeb

Ancora un altro caso di presunta malasanità in provincia di Cosenza. Il grave episodio è accaduto pochi giorni fa a Belvedere Marittimo: un uomo di 60 anni accusava diversi malori nei giorni scorsi, pertanto ha deciso di rivolgersi al pronto soccorso di una struttura sanitaria del tirreno cosentino. Lo staff medico ha eseguito gli accertamenti del caso e, non sussistendo le condizioni per un eventuale ricovero, hanno deciso di dimetterlo. Da lì, la tragedia: il 60enne infatti, dopo circa tre ora dalla visita in pronto soccorso, è deceduto.

I familiari, seguiti da un legale, hanno deciso di sporgere denuncia per accertare eventuali responsabilità da parte della struttura. La Procura della Repubblica di Paola ha aperto quindi un’inchiesta sulla morte dell’uomo: lo staff medico che lo ha avuto in cura è ora iscritto sul registro degli indagati.