Calabria Design Festival: al via la seconda edizione a Cosenza

StrettoWeb

A un anno dal successo della prima edizione del 2022, che ha visto circa 1800 visitatori delle mostre presso la Galleria Nazionale di Cosenza, torna con l’organizzazione della Società Scientifica Riagita, la supervisione e l’Art Direction del prof. Arch. Giuseppe P. Scaglione, Calabria Design Festival. Un evento culturale che gode di patrocini e sostegni di enti, istituzioni, sponsor privati, destinato a diventare un momento di confronto tra parole, immagini, suoni, scene per tutta l’area del Centro Sud, da Roma a Palermo.

Il Design come mezzo in versione meridiana per aprire a tante discipline creative e fare di Calabria Design Festival un evento annuale che rilancia l’immagine della regione nel paese in una dimensione europea che non rinuncia al locale, nel globale, e che abbraccia tutti i rami della creatività. Calabria Design Festival riparte con un nuovo gruppo di lavoro e nuove idee e prospettive di rilancio della cultura delle Arti a Cosenza e in Calabria.

Culture locali, spazi globali, identità collettive, Design come ponte tra arte e vita, ecologia, abitare è il tema generale scelto per questa edizione 2023. Tradizioni culturali come importanza significativa nell’identità dei contesti in cui sono nate e si sono consolidate. Il tema del Festival edizione 2023 propone dunque di esplorare con differenti letture, e il design come strumento strategico, i luoghi e gli spazi urbani, i prodotti, gli oggetti, le dinamiche sociali e culturali, la creatività nelle sue diverse declinazioni.

Dunque, Cosenza, uno dei poli piccoli, ma non più periferici della rete ampia e internazionale del Design Strategico e di Comunità, si candida come luogo di riflessione con Calabria Design Festival e diventa laboratorio permanente, annuale di produzione di idee e proposte, riflessione e confronto sugli scenari dell’abitare, vivere il contemporaneo con la fusione con altre discipline. Il Design come “medium”, strumento di lettura, proposta, visione che offre la possibilità di leggere e progettare in una nuova luce la relazione tra

arte, vita, ecologia e abitare, soprattutto in una regione come la Calabria che ha grande necessità di innovazione e nuovi sguardi.

Diversi gli appuntamenti del 15,16,17 dicembre 2023, sotto la frase ispiratrice di Bruno Munari: “io credo che quando l’arte tornerà ad essere di nuovo un mestiere, necessaria all’uomo come il pane del fornaio, allora potremmo dire di avere ritrovato l’arte”, tratta dal suo libro Arte come Mestiere. L’idea di base del Festival è promuovere il design, gli architetti e l’architettura, le attività creative della Calabria e del mezzogiorno, con confronti sui temi dell’attualità e anche attraverso un importante seconda serie di appuntamenti che si terranno in primavera 2024 con un ricco calendario di mostre ed eventi.

Quest’anno si inizia giorno 15 dicembre, pomeriggio, alle ore 17,00, con l’apertura della tre giorni e i saluti istituzionali dei responsabili della Galleria Nazionale, e della Città di Cosenza, nonché di Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti. Apre Giuseppe P. Scaglione con “La bellezza della lentezza”, segue un ricordo di Nuccio Ordine con i musicisti di Cultura in Voce, a chiudere il primo pomeriggio la conferenza dell’architetto, designer e docente milanese (di origini siciliane) Francesco Librizzi, autore di straordinarie architetture d’interni, raffinati allestimenti, oggetti di design.