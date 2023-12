Calabria, gli auguri del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso

StrettoWeb

A conclusione della seduta del Consiglio regionale il presidente Filippo Mancuso ha rivolto, “ai calabresi che vivono dentro e fuori i confini regionali”, gli auguri di buon Natale. E gli auguri per un nuovo anno “all’insegna – ha sottolineato – della pace e del rispetto della persona umana, soprattutto in tutti i luoghi sconvolti da guerre, povertà e violenze”. Nella speranza, altresì, che il 2024 per la Calabria, grazie all’impegno proattivo di tutti noi, possa essere fecondo di risultati positivi”.

Ha aggiunto: “l’auspicio è che, in questi giorni di pausa, si possa riflettere su come potenziare la coesione sociale di una regione penalizzata da divisioni e frammentazioni che spesso hanno intralciato la realizzazione di ogni progetto complessivo di trasformazione economica e culturale”. Per il presidente Mancuso: “in due anni di Legislatura, ritengo che la Regione abbia intensamente fatto la propria parte, per saldare i punti di forza del patrimonio identitario e culturale della Calabria con gli accelerati mutamenti economici e tecnologici in atto nello scenario globale”.

“Sono del parere che le iniziative della politica e delle Istituzioni calabresi, volte a rimuovere vecchie e nuove criticità, possano essere più efficaci, se sostenute da una comunità che sappia sentirsi e riconoscersi come una comunità coesa, laboriosa e solidale, pronta a mobilitare tutte le sue migliori energie per costruire il proprio futuro, nel rispetto assoluto della legalità e del bene comune”, conclude Mancuso.