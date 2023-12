“Butto l’acido in faccia a te e a nostra figlia”: studentessa calabrese fa arrestare l’uomo che minacciava l’ex

StrettoWeb

La battaglia contro la violenza di genere, le continue manifestazioni in piazza, la condanna dei femminicidi, non servono a nulla se poi, nel concreto, non si agisce. Ed è quello che ha fatto Anita Sperone, la studentessa cosentina che ha preferito i fatti alle parole. 25 anni, originaria di Tortora, si trovava su un bus a Roma quando ha sentito un uomo minacciare l’ex compagna. “Vengo a buttare l’acido addosso a te e a nostra figlia” urlava il cubano 32enne all’altro capo del telefono; parole che hanno colpito nel profondo Anita la quale, prontamente, ha registrato le minacce e si è recata alla stazione di Polizia per denunciare l’accaduto.

A seguito della segnalazione, gli agenti di San Giovanni e Prenestino lo hanno rintracciato e arrestato evitando il peggio. Ma il grazie più grande va alla studentessa che afferma: “ho fatto solo il mio dovere” e ha sottolineato l’omertà generale che l’ha circondata in quel momento. Tanti i passeggeri sugli autobus, ma si sono voltati tutti dall’altra parte. Allo stesso modo, secondo quanto emerso finora, la vittima avrebbe avuto paura a denunciare, ma la 25enne ha spiegato: “l’ho fatto io per lei, pensando anche alla bambina”.