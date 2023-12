BUCA – Il BUono di CAlabria, il Presidente Mancuso: “i nostri prodotti sono la sintesi di un territorio ricco”

StrettoWeb

“Ho partecipato con piacere a un’iniziativa tesa a valorizzare i prodotti zootecnici e che molto opportunamente – mettendo assieme i protagonisti del settore con studenti, chef regionali e le competenze maturate nella Casa Circondariale ‘Ugo Caridi’ – dà valore alla collaborazione, per contribuire alla crescita del settore enogastronomico di una regione crocevia di culture e sapori unici. Abbiamo un patrimonio inestimabile che gli allevatori in particolare tutelano e tramandano di generazione in generazione e a cui occorre prestare la massima attenzione legislativa e amministrativa. Anche per proteggere le metodologie tradizionali di produzione, promuovere la biodiversità e contrastare fenomeni come la contraffazione e la standardizzazione”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo all’iniziativa: “BUCA – Il BUono di CAlabria – Valorizzazione Latte e Carni”, promossa da Ara Calabria e dalle Organizzazioni dei produttori, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” e la Casa circondariale ‘Ugo Caridi’ di Catanzaro. Ha aggiunto: “dalle montagne e colline dei pascoli verdi alle coste del Tirreno e dello Ionio, i nostri prodotti agroalimentari sono la sintesi di un territorio variegato e ricco di risorse che ne svela la marcata identità culturale”.

“La valorizzazione dei salumi e dei formaggi calabresi non è solo un atto di giustizia verso i produttori locali, che con grandi sacrifici affrontano molteplici difficoltà per stare sul mercato, ma anche un mezzo per promuovere il turismo enogastronomico (il 74% dei turisti italiani ha visitato infatti luoghi di produzione nel corso dei viaggi degli ultimi tre anni con i caseifici e le aziende agricole che hanno raggiunto livelli di interesse come quello per le cantine) e incentivare lo sviluppo economico e la crescita della regione”.

Ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale: “investire nella promozione di queste eccellenze equivale a un investimento nel nostro futuro collettivo. Lo dimostrano anche i dati relativi a quello che è stato un 2022 da record. Sia per i salumi Dop di Calabria, con una produzione che è aumentata del 60% (dati del Consorzio di tutela salumi di Calabria Dop), che per la produzione di latte, settore in cui il nostro Paese è il terzo produttore europeo, a fronte di una costante crescita della domanda (+4.4%), per quanto riguarda i formaggi italiani che volano nei mercati di tutto il mondo in cui i nostri produttori sono un tassello fondamentale per garantire unicità, qualità e gusto”.