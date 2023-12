StrettoWeb

E’ tutto pronto per i festeggiamenti in vista della Notte di San Silvestro preludio del Capodanno 2024. E’ tempo quindi di augurare un “Felice Anno Nuovo” e “Buon Inizio Anno”. In molte città italiane sono in corso i preparativi pe le feste in piazza, mentre per chi sceglie di stare in casa è corsa per il cenone.

In basso vari video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Notte di San Silvestro e Capodanno 2024.