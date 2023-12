StrettoWeb

E’ tutto pronto per la Notte di San Silvestro, il 31 dicembre, per archiviare il 2023, caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, e proiettarci verso il 2024. E’ il momento per gli auguri per un “Buon 2024”, “Buon Anno Nuovo”, “Felice Anno Nuovo”, “Buon Capodanno”.

Nella gallery in alto varie immagini da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Notte di San Silvestro e Capodanno 2024.