Buona, triste, Festa della Immacolata cari reggini! Ma quali colpe stiamo pagando?

Circa 100 mila euro di luminarie e oltre 30 mila di casette. Sono queste, approssimativamente, le cifre che il Comune di Reggio Calabria ha speso per far fronte alle decorazioni e agli allestimenti natalizi. Cifre giuste, in fondo, per una città come Reggio. Ma dove sono i frutti? Chi questa mattina o ieri sera ha passeggiato sul corso Garibaldi si è ritrovato di fronte uno scenario quasi apocalittico, come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto. Niente lucine, casette in piazza Duomo chiuse, anzi sigillate, villa comunale senza colori natalizi.

Ma non solo. Fino a ieri c’era la speranza che almeno oggi si potesse iniziare a vedere non solo l’albero in Piazza Duomo ma anche altro, come le casette natalizie. E invece, da notizie non ufficiali diffuse già ieri sera e che stamattina sembrano essere diventate certezza, non sarà possibile avviare gli stand. E c’è incertezza anche per sabato e domenica.

Buio al posto delle luci

E’ il primo anno, questo, che a Reggio Calabria l’8 dicembre non ci sono ancora luminarie sul corso e sui palazzi istituzionali, per di più con mercatini chiusi e ancora da allestire. E’ il primo anno senza una conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi. Invece delle luci, insomma, vediamo una città sempre più buia, concretamente e moralmente. E’ il Natale più triste per questa città, a memoria di molti.

Tranne l’albero che verrà acceso oggi perché, ha detto Falcomatà, lui a casa sua l’albero lo fa l’8 dicembre, non ci sono luminarie, non ci sono i villaggi a Piazza Italia, a Piazza Castello, alla Villa Comunale, niente palco in Piazza Camagna. Nulla di nulla. Solo le tristi casette in piazza Duomo che per ora restano chiuse. E che, probabilmente, non potevano nemmeno essere allestite perché pare ci siano problemi con le autorizzazioni. Ma questa è un’altra storia. O forse no.