Boom di presenze a Borgo Croce per l’evento natalizio Igers XMAS Experience

StrettoWeb

Il Borgo Croce Igers XMAS Experience del giorno dell’Immacolata ha inaugurato la rassegna di eventi “Un Natale, Mille Luci, Un solo Borgo” organizzato dall’Associazione APS ETS Borgo Croce in collaborazione con la community social Igers Reggio Calabria. Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta venerdì 8 dicembre nella celebre frazione Croce di Fiumara, sono stati tantissimi i cittadini e i visitatori, provenienti da ogni angolo della Calabria, ansiosi di assistere alla magica atmosfera natalizia.

Alle ore 17, quando è iniziato a far buio, al centro della Piazza di Borgo Croce si è inaugurato il grande albero di Natale tra l’ammirazione di chi ha voluto essere presente per godersi per primo uno spettacolo che ha emozionato e parlato al cuore. Alla cerimonia di inaugurazione, presentata da Salvatore Borzacchiello – Amministratore di IgersItalia e Community Manager di Igers Reggio Calabria – è seguito il tanto atteso countdown che ha portato la presidente Maria Grazia Chirico alla spettacolare accensione del maestoso abete e di tutte vie dell’intero borgo, tra gli applausi dei partecipanti, lo spettacolo di fuochi pirotecnici e una magica nevicata artificiale.

Al termine della cerimonia tutte le persone si sono riversate tra le vie del borgo ed hanno potuto iniziare a far festa tra foto, selfie, video, canti, degustazioni di crespelle, castagne e vin brulé e la tanto attesa apertura della meravigliosa casa di Babbo Natale, attrazione per bambini e adulti.

“Da ottobre io e l’intera squadra di Borgo Croce – afferma Maria Grazia Chirico – abbiamo lavorato ininterrottamente per accendere l’atmosfera del Natale nel nostro coloratissimo paese e per regalare questa magia a tutti coloro che hanno partecipato alla serata iniziale dell’8 dicembre e a tutti quelli che vorranno partecipare agli eventi che fino al prossimo 5 gennaio sono in programma”.

“È stata una serata straordinaria – continua –, mi sono emozionata più volte durante il corso di questa vedendo il mio paese gremito di persone, adulti e piccini, e soprattutto vedere i volontari della nostra associazione all’opera, stanchi ma felici e soddisfatti di aver realizzato qualcosa come non si è mai visto a queste latitudini. Il mio ringraziamento va a tutti loro e, in ultimo non per importanza, alle community Igers con Salvatore Borzacchiello, Lorenzo Vazzana e Federico Falvo che si sono dimostrati, ancora una volta, dei straordinari comunicatori e soprattutto veri amici di Borgo Croce”.

Un Natale, Mille Luci, Un solo Borgo

Fino al 5 gennaio 2024 l’Associazione Borgo Croce, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Fiumara e con le preziose partnership di Edulè, di OHS Services di Mario Minniti e di Selfie Mirror Calabria di Gianni Pipari, ha organizzato una serie di eventi il cui programma è consultabile sul sito borgocroce.it nella sezione “Un Natale, Mille Luci, Un solo Borgo”.