Blitz antispaccio a Crotone, sequestrati oltre 2 chili di droga

L’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, costantemente posta in essere dalla Questura di Crotone, ha consentito, nel corso di vari servizi, di trarre in arresto due persone, e di sequestrare diversi quantitativi di droga. Gli operatori della Squadra Volante, nel corso di un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, hanno tratto in arresto un giovane crotonese di 22 anni, trovato in possesso di 5 involucri contenenti circa 25 grammi di cocaina, ed un bilancino elettronico di precisione.

Inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un altro crotonese di 29 anni, trovato in possesso di 17 involucri di carta stagnola contenenti complessivamente 89 grammi di marjuana, rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare. Infine, nel corso delle ordinarie attività di controllo del territorio, sono stati rinvenuti circa Kg. 2,100 di hashish e marijuana, occultati in un’auto in stato di abbandono.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, e i due giovani, indagati in stato di arresto per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.